Allerta Meteo, tempesta autunnale in corso: il maltempo si sposta al Centro/Sud

Una grande ondata di maltempo dai connotati tipicamente autunnali sta colpendo l’Italia in queste ore. Le temperature sono molto elevate: nonostante il maltempo, infatti, abbiamo addirittura +15°C a Trieste, +12°C a Verona e Genova, +10°C a Milano e Parma, +8°C a Torino. In Piemonte nevica oltre i 1.100/1.200 metri, soltanto localmente più in basso in qualche valle che beneficia di condizioni particolari legate all’orografia locale. Nel resto dell’arco alpino la quota neve è addirittura più alta, anche se in ogni caso la nevicata in corso è molto copiosa ovunque oltre i 1.500 metri. Siamo comunque su valori totalmente fuori dal contesto stagionale: in questo periodo dell’anno la neve dovrebbe cadere in pianura al Nord, o comunque a quote molto basse.

Il maltempo adesso si sposterà in modo lento e graduale verso il Centro/Sud: le piogge torrenziali si stanno concentrando in Liguria, dove a monte di Genova abbiamo picchi di oltre 250mm da ieri e comunque sta piovendo in modo copioso su tutto il territorio regionale; nel pomeriggio-sera il fronte freddo della perturbazione si muoverà verso il Centro/Sud lungo le Regioni tirreniche, provocando piogge torrenziali in modo particolare nel Lazio e in Campania, ma in generale il maltempo interesserà la quasi totalità del territorio nazionale escluse le zone più vicine alla costa del medio e basso Adriatico e le zone joniche, che con queste correnti rimangono in ombra pluviometrica.

Il maltempo in arrivo al Sud sarà caratterizzato da forti temporali dovuti ai contrasti termici: possibili anche grandinate e trombe d’aria. Oggi è in atto un forte vento prefrontale: a Palermo ha raggiunto i 96km/h a Punta Raisi, provocando gravi danni in tutto l’hinterland.

Domani, domenica 11 febbraio, sarà una giornata di forte maltempo tipicamente autunnale in tutto il Paese:

