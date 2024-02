Caldo incredibile sulle Alpi piemontesi: picchi di +26°C, scenario sconfortante in quota | FOTO

MeteoWeb

Domenica dalle temperature primaverili sull’Italia, da Nord a Sud, a causa del dominio dell’anticiclone. Ma ancora più clamorosi sono i valori che si registrano in montagna: in particolare, sulle Alpi piemontesi si avvicinano ai +26°C! In Valsusa, le temperature hanno localmente superato i +25°C a causa dell’effetto Foehn combinato alla presenza del robusto anticiclone. “Alla stazione meteorologica di Chianocco (TO), la temperatura massima rilevata in capannina ha raggiunto un picco di +25,6°C, valore di temperatura più elevato addirittura in tutta Italia e tra i più alti in Europa”, segnala su Facebook il meteorologo Andrea Vuolo.

Questa notte – segnala la pagina Facebook “Centro Meteo Piemonte” – è stata registrata una temperatura minima di ben +17,8°C a Susa, “un valore che sarebbe più tipico per il mese di luglio”.

Le temperature sui fondovalle sfiorano i +20°C. Tra le massime più rilevanti di oggi in Piemonte, segnaliamo: +23°C a Susa Pietrastretta, Chiomonte, +22°C ad Avigliana, Corio Canavese, +21°C a Torino, Cuneo, Domodossola, Borgone Susa, Front, Mondovì, Costigliole Saluzzo, Crodo, Monte Mesma, +20°C ad Alessandria, Asti, Lanzo Torinese, Rivoli, Salbertrand, Druogno, Dronero, Demonte, Fossano.

“Nel Cuneese, lo zero termico sfiora i 3.500 metri e l’innevamento in quota è davvero a livelli minimi sul comparto alpino piemontese, tipico di inizio estate”, fa notare ancora Andrea Vuolo. Le montagne dell’Alta Valle Maira, a 3000 metri, sono prive di neve, ad eccezione delle cime più alte, uno scenario davvero sconfortante, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. A sottolineare il caldo incredibile che si registra sulle Alpi il fatto che a Pragelato, località a 1500 metri di quota in Val Chisone, nel Torinese, si mangia all’aperto. Le mucche sono al pascolo sulle Alpi piemontesi per scenari tipici di fine maggio.

Queste condizioni meteo continueranno anche domani, in attesa di una perturbazione che dal weekend potrebbe riportare freddo, piogge in pianura e neve sulle Alpi.

