Incidenti in autostrada, “questa nebbia non è legata allo smog ma al meteo”

La nebbia in Pianura Padana oggi è stata responsabile di tanti, gravi incidenti, che hanno coinvolto decine e decine di veicoli e provocato vittime e feriti. “La nebbia di oggi e in generale quella che si è formata” in Pianura Padana “in questi giorni non è direttamente connessa all’inquinamento“, ai pesanti livelli di smog, “è invece piuttosto connessa a quel che sta accadendo a livello meteorologico“. Lo spiega all’ANSA Vanes Poluzzi, responsabile del Centro tematico regionale di Qualità dell’aria di Arpae, l’Agenzia regionale per l’ambiente in Emilia Romagna.

Le formazioni nebbiose odierne sono da ricondurre all’andamento “dell’anticiclone subtropicale che ha portato nei giorni scorsi una massa d’aria estremamente calda, con temperature tardo-primaverili anche in Appennino“, spiega l’esperto. “Stamattina questo flusso caldo in quota ha iniziato a diminuire e ‘finalmente’ almeno di notte siamo tornati a temperature più basse”, precisa, “per cui l’atmosfera si comporta come avrebbe dovuto normalmente fare, cioè fatica a far sciogliere il vapore acqueo” e quindi fa formare la nebbia.

La nebbia legata alla presenza massiccia di inquinanti “l’abbiamo invece registrata qualche giorno fa in tutta la Pianura Padana“, la cosiddetta “nebbia chimica. “Quel che accade oggi – dice Poluzzi – è invece la ‘normalità dell’inverno. Ma siccome” col cambiamento climatico e l’innalzamento delle temperature medie di stagione “ci siamo ormai abituati a diminuzioni importanti di nebbia, quando c’è“, come era normale sessant’anni fa che ci fosse, “ci sorprendiamo“.

La “chimica” che lega nebbia e smog è complessa e dipende da numerosi fattori. Dal canto suo la nebbia può “fare” due cose: se non è ancora arrivata alla saturazione può comportarsi da accumulo di inquinanti. Quando invece condensa, quindi è nel punto in cui forma le goccioline d’acqua o i cristalli di brina, la nebbia “intrappola” e fa un’azione “rimotrice” dello smog. L’inquinamento a sua volta può favorire, in alcuni casi ma non sempre, la formazione di nuclei di nebbia e questo dipende principalmente dalla temperatura.

Incidenti per nebbia sulla A21: 2 morti e 48 feriti

È di 2 morti e 48 persone ferite in maniera più o meno grave, il bilancio della serie di incidenti stradali avvenuti a causa della nebbia sulla A21 nel tratto tra Pontevico e Manerbio, in provincia di Brescia. Sono complessivamente 64 le persone coinvolte negli incidenti: 2 i deceduti, 48 le persone portate in ospedale di cui 18 in codice giallo e 30 in codice verde, mentre per 14 non è stato necessario il trasporto in ospedale. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Brescia, Chiari, Montichiari, Manerbio e Cremona.

