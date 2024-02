Maltempo Liguria, crolla un muraglione sull’Aurelia a Zoagli dopo le forti piogge | FOTO

MeteoWeb

Le piogge torrenziali cadute nelle scorse ore in Liguria fanno sentire i loro effetti sul territorio. Un muraglione è crollato infatti, sulla strada statale Aurelia a Zoagli (Genova) a seguito delle forti piogge. Non si registrano feriti, ma sono in corso le verifiche sulla stabilità del versante franoso su cui sorgono alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti il personale del Comune, di Anas, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.

Il Comune di Zoagli comunica che, a causa del cedimento, “il traffico sull’Aurelia avviene a senso unico alternato. Il transito in via dei Mulini è completamente interdetto. È possibile in alternativa il transito pedonale da via Castello o in via dei Mulini. Prestare la massima attenzione”.

