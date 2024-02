Maltempo al Sud, forti piogge tra Sicilia, Calabria e Puglia: allagamenti e soccorsi a Milazzo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un ciclone posizionato sullo Ionio sta provocando forte maltempo al Sud in questa ultima domenica di febbraio. Le regioni più interessate sono Sicilia, Calabria e Puglia, colpite da forti piogge, temporali e forte vento. In Sicilia, gli accumuli pluviometrici maggiori si registrano sulla costa tirrenica del Messinese, dove spiccano i 90mm di Milazzo. Le intense piogge hanno provocato allagamenti nella località, tanto che squadre dei Vigili del Fuoco hanno effettuato 10 soccorsi per l’assistenza ad automobilisti rimasti bloccati nell’acqua alta. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo che mostrano le strade allagate e i tombini che non reggono la quantità d’acqua.

Maltempo Sicilia, allagata la frazione di Santa Marina a Milazzo

Sempre in Sicilia, segnaliamo finora 81mm a San Saba, 69mm a San Pier Niceto, 75mm a San Filippo del Mela, 67mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 64mm a Messina, 63mm a Novara di Sicilia, 62mm a Torregrotta, 59mm a Scafa, Terme Vigliatore, 51mm a Cefalù, 50mm a Pace del Mela, Lascari, 46mm a Termini Imerese, 42mm a Lascari.

Tanta pioggia nel Messinese, i tombini esplodono a Bastione (frazione di Milazzo)

Maltempo Sicilia, strade allagate a Santa Marina (frazione di Milazzo)

In Calabria, è stata colpita soprattutto la zona meridionale, nel Reggino, dove spiccano: 63mm a Palmi, 62mm a Santo Stefano in Aspromonte, 49mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 45mm a Scilla, 44mm a Gambarie d’Aspromonte, Cardeto, 43mm a Reggio Catona. Anche il nord della Calabria è stato colpito dal maltempo, con 58mm a Rocca di Neto, nel Crotonese, e 55mm a Cariati, nel Cosentino.

Allerta Meteo, forte maltempo a Scilla

In Puglia, è stato il Salento a registrate gli eventi più forti. Segnaliamo finora: 75mm a Cisternino, Crispiano, 73mm a Casamassima, 68mm a Locorotondo, 64mm a Santeramo in Colle, 57mm a Rutigliano, 56mm a Martina Franca, 55mm a Bari, 51mm a Fasano, 50mm a Valenzano, 46mm a Francavilla Fontana, Castellana Grotte, 42mm a Cassano delle Murge, 41mm a Taranto.

A Fasano, in provincia di Brindisi, le piogge cadute incessanti per ore hanno portato al crollo di parte del solaio del lazzaretto e all’allagamento del sottopasso ferroviario, interdetto poi al traffico veicolare. L’area circostante Il lazzaretto, in via Roma, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco è stata chiusa al traffico per evitare danni all’incolumità pubblica. È stata emanata specifica ordinanza con carattere d’urgenza che sarà valida fino al ripristino dell’immobile e alla sua messa in sicurezza.

Si tratta di piogge davvero necessarie nelle regioni del Sud assetate dalla siccità. Il maltempo è accompagnato anche da forti raffiche di vento, sui 50-60km/h in Sicilia, localmente anche oltre, e fino a 70km/h nel sud della Puglia. Tra le raffiche più rilevanti, segnaliamo: 72km/h a Gallipoli, 66km/h a Minervino di Lecce, Lequile, 60km/h a Supersano, 58km/h ad Aradeo, 56km/h a Lecce.

Le piogge continueranno nelle prossime ore, colpendo ancora il Messinese tirrenico e il sud della Calabria, le zone già interessate dai fenomeni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.