Maltempo Vicenza, domani riaprono le scuole: “il peggio è passato”

MeteoWeb

Dopo l’ondata di maltempo che ha investito il Veneto, Vicenza prova a tornare alla normalità. In questa direzione va l’annuncio del sindaco Giacomo Possamai: “domani tutte le scuole di ogni ordine e grado di Vicenza riapriranno”. “Non sarà una mattinata facile, soprattutto sotto il profilo della viabilità – ha aggiunto il primo cittadino – ma riteniamo giusto procedere con questa decisione anche per non creare disagi alle famiglie e per tornare alla normalità”.

Oltre agli istituti scolastici riapriranno anche palestre, centri e altre strutture: l’unica chiusura riguarderà i parchi cittadini.

“Il peggio è passato, almeno per il momento – ha poi detto Possamai – i livelli in discesa di Bacchiglione, Retrone e Dioma inducono ad un cauto ottimismo. Sicuramente per mettere in salvo la città di Vicenza è stata fondamentale l’utilizzo a nord dei due bacini di laminazione”. Da domani mattina, “ma qualcuno è già partito – ha concluso il sindaco di Vicenza – inizia il lavoro di sgombero di garage, cantine e scantinati, oltre alla conta dei danni. Per prosciugare l’acqua siamo al lavoro in vari punti della città, in questo momento nella zona dello stadio Menti stanno lavorando contemporaneamente cinque idrovore che riescono a prelevare 40mila litri di acqua al minuto”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.