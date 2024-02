Meteo, Anticiclone-monstre in arrivo: temperature in forte aumento

MeteoWeb

Temperature in aumento generalizzato sull’Italia dopo i Giorni della Merla caratterizzati da un’ondata di freddo che ha colpito in modo particolare le Regioni Adriatiche e il Sud e da un promontorio anticiclonico che ha determinato fitte nebbie e foschie in pianura Padana. Oggi, invece, la colonnina di mercurio è risalita un po’ ovunque su valori particolarmente miti, soprattutto in montagna e nelle zone interne.

Al Nord spiccano i valori dei fondovalle alpini con +18°C ad Aosta, +17°C a Domodossola e Susa, +15°C a Sondrio; al Centro e al Sud invece abbiamo raggiunto +17°C a Siracusa, Terracina e San Severino Marche, +16°C a Roma, Catania, Salerno, Latina, Foggia e Olbia, +15°C a Palermo, Cagliari, Taranto, Guidonia, Ancona, Benevento, Trapani, Agrigento, Jesi, Chieti, Ascoli Piceno, Gaeta e Cassino, +14°C a Messina, Cosenza, Frosinone, Macerata e Oristano, +13°C a L’Aquila, Avellino, Campobasso e Isernia.

Le condizioni meteo sono state caratterizzate da una nuvolosità più diffusa al Nord sul bordo meridionale della grande tempesta che sta colpendo l’Europa del Nord, mentre al Centro/Sud soprattutto in Sardegna e nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia si sono formate nebbie tipiche dell’Anticiclone per lo scorrimento di masse d’aria calda sulla fredda superficie marina:

Previsioni Meteo: temperature in forte aumento nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni l’Anticiclone delle Azzorre si rinforzerà sull’Italia, spanciando verso est dal Mediterraneo occidentale e determinando un lento ma graduale e inesorabile incremento delle temperature che sarà significativo sabato 3 al Nord Italia e poi tra domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 febbraio anche al Centro/Sud: saranno giornate caldissime, con temperature superiori ai +20°C un po’ in tutte le Regioni dalle Alpi alla Sicilia, con valori localizzati fino a +25°C.

Si prolungherà così anche il periodo di siccità che sta già colpendo in modo particolarmente serio il Sud Italia negli ultimi mesi:

Tutto questo dopo un gennaio eccezionalmente caldo e secco: l’inverno continua a latitare in attesa di una possibile svolta (ancora tutta da verificare) dopo il 10 febbraio.

