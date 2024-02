Notte di maltempo in Calabria: pioggia e grandine, tanta neve in Sila | FOTO

MeteoWeb

Durante la notte, la Calabria è stata investita da un’ondata di maltempo che ha portato anche neve e temperature invernali, dopo un periodo di stabilità meteorologica con temperature sopra la media stagionale. Questa mattina, le montagne della Sila si sono svegliate sotto uno spesso strato di neve, soprattutto sopra i 1300 metri di altitudine, mentre nel resto della regione si sono verificate piogge e grandinate, concentrate soprattutto nell’area centrale. È stato un ritorno dell’inverno, seppur temporaneo, poiché si prevede che la situazione sia già in miglioramento. Al momento, non si segnalano grossi problemi, se non qualche difficoltà sulla viabilità secondaria a causa di piccoli allagamenti.

