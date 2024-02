Improvviso impatto cosmico, una CME ha appena colpito la Terra: tempesta geomagnetica in corso

MeteoWeb

“Inaspettatamente, una CME ha appena colpito il campo magnetico terrestre“: è quanto riporta il sito specializzato SpaceWeather.com, a cura dell’astrofisico Tony Phillips. L’impatto dell’espulsione di massa coronale è avvenuto oggi, 11 febbraio, alle 3 ora italiana circa. “A prima vista, l’impatto sembra abbastanza forte da scatenare una tempesta geomagnetica di classe G1 o G2“, spiega Phillips, la cui ipotesi è confermata dalle previsioni dello Space Weather Prediction Center della NOAA (dettagli di seguito). Gli osservatori del cielo ad alta latitudine potrebbero ammirare aurore.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)

Un’espulsione di massa coronale (CME) è un’imponente emissione di plasma e particelle cariche espulse dalla corona solare, la regione esterna dell’atmosfera del Sole. Questi eventi si verificano principalmente durante i periodi di massimo dell’attività solare, quando il campo magnetico del Sole subisce forti perturbazioni. Le CME sono spesso associate alle regioni attive del Sole, come le macchie solari. Quando il campo magnetico si riorganizza improvvisamente, può causare una violenta espulsione di plasma nell’intero spazio interplanetario. Se una CME è diretta verso la Terra e colpisce il nostro pianeta, può avere effetti significativi. Le particelle cariche possono interferire con le telecomunicazioni, danneggiare i satelliti artificiali, provocare blackout elettrici e generare spettacolari aurore polari. Studiare le CME è cruciale per comprendere il comportamento del Sole e per proteggere le infrastrutture terrestri sensibili dalle loro potenziali conseguenze.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è un’alterazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione delle particelle cariche provenienti dal Sole con l’atmosfera superiore della Terra. Queste particelle, soprattutto durante le espulsioni di massa coronale (CME), possono causare una compressione del campo magnetico terrestre e portare a fenomeni quali le aurore boreali e australi e le variazioni nella propagazione delle onde radio.

Le tempeste geomagnetiche sono classificate in base alla loro intensità, misurata secondo lo standard NOAA. Le categorie vanno da G1 a G5, dove G1 è il livello minore e G5 il più grave. Una tempesta di classe G1 può causare lievi disturbi nelle attività satellitari e nelle reti elettriche ad alta latitudine, mentre una di classe G5 può provocare gravi interferenze nelle comunicazioni, blackout elettrici e danni ai sistemi satellitari su larga scala. La gravità dell’effetto dipende dalla forza del vento solare e dalla direzione del suo campo magnetico in relazione alla Terra.

