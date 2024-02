Tra pochi giorni sarà l’anniversario del terremoto di Maule, in Cile, di magnitudo momento pari a ben 8,8

MeteoWeb

di Alessandro Martelli (esperto di sistemi antisismici, già direttore ENEA) – Il Cile è un Paese assai più sismico dell’Italia: infatti, mentre il Italia il massimo terremoto avvenuto in tempi storici fu l’evento della Val di Noto, in Sicilia, del 9÷11 gennaio 1693, di magnitudo momento M w = 7,31 [1,2], quello che colpì il Cile fu di magnitudo M ed M w = 9,5: l’evento di Valdivia del 22 maggio 1960 [3]. Inoltre, in Cile, si sono già verificati 22 terremoti di M › 8,0 [4]. Però, mentre le scosse della Val di Noto ed i successivi maremoti uccisero oltre 60.000 persone, le vittime del sisma di Valdivia (e del maremoto da esso innescato) furono “solo” 3.000. Il motivo di ciò è da ricercarsi non solo nella minore densità abitativa, in Cile, ma anche nella migliore qualità delle sue costruzioni, quanto a resistenza sismica.

Il terremoto di Maule del 2010

Tra pochi giorni, il 27 febbraio, ricorrerà l’anniversario di quello che, per violenza, fu il secondo terremoto ad aver colpito il Cile: l’evento verificatosi nel 2010 con epicentro nell’Oceano Indiano, al largo della costa di Maule (a 97 km a nord-nordovest della città di Chillán ed a 115 km a nord-nordest di Conceptión, la seconda città cilena per popolazione) [3,4].

Il sisma si verificò di notte (alle 3:3 locali) e durò ben 3 minuti [4]. Fu così potente da provocare uno spostamento dell’asse terrestre di 8 cm, con il conseguente accorciamento della durata del giorno di 1,6 microsecondi. Sviluppò un’energia 500 volte maggiore rispetto al terremoto di Haiti dello stesso anno (M = M w = 7,0, 250.000÷300.000 vittime) [5] e 30.000 volte maggiore rispetto al sisma de L’Aquila del 2009 (M w = 6,3, 309 vittime) [6,7]. Innescò anche in violentissimo maremoto, il più forte al mondo dopo quello dell’Oceano Indiano del 2004, che investì ben 53 Paesi.

Le città cilene maggiormente colpite (con vibrazioni rovinose, di intensità della Scala Mercalli I M = IX) furono Talcahuano, Arauco, Lota, Chiquayante, Cañete e San Antonio (Fig. 1). Il sisma fu fortemente avvertito pure nella capitale, Santiago, con I M = VIII) e fu percepito anche in molte città argentine (a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza ed a La Rioja). Le vittime accertate furono 521, i dispersi 52 e gli sfollati 2.000.000.

Il comportamento degli edifici cileni isolati sismicamente

È da sottolineare, che, nonostante la violenza delle scosse sismiche risentite pure a Santiago, i due edifici isolati sismicamente ivi presenti restarono totalmente integri: si tratta della “Comunidad Andalucia”, un edificio residenziale (prima realizzazione cilena di strutture isolate, Fig. 2) e del “Nuevo Hospital Militar La Reina” (Figg. 3 e 4).

Conclusioni

Come si è notato, i danni e le vittime causati dai terremoti dipendono fortemente dalla qualità delle costruzioni. Dato che dal 70% all’80% di esse risulta tuttora, in Italia, sismicamente insicuro, è urgente attivare, anche nel nostro Paese, corrette politiche di prevenzione dei rischi naturali, in particolare di quello sismico e che si faccia un uso assai più ampio di quello attuale dell’isolamento sismico (che, anche in Cile, durante il terremoto di Maule, si è dimostrato assai efficace) e delle altre moderne tecnologie antisismiche. A tal fine, confido che il numero delle firme alla petizione [10], da me lanciata, possa crescere ulteriormente: esso è già pari a 1.192.

Bibliografia

