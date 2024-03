Allerta Meteo, un’altra forte ondata di maltempo proprio nei giorni di Pasqua e Pasquetta

MeteoWeb

Prospettive di forte maltempo sull’Italia anche nei prossimi giorni: i fenomeni meteo estremi comprometteranno anche Pasqua e Pasquetta. Proprio domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, infatti, un’altra perturbazione atlantica investirà il nostro Paese provocando piogge torrenziali e forti temporali al Nord, abbondanti nevicate sulle Alpi, caldo anomalo, venti impetuosi, mareggiate e tempeste di sabbia del Sahara al Sud.

Il maltempo di queste ore proseguirà quasi senza sosta al Nord: soltanto tra venerdì e sabato ci sarà una breve tregua di qualche ora, sempre in un contesto di clima umido, piovoso e nuvoloso con correnti meridionali, calde e umide. Correnti che si intensificheranno ulteriormente domenica, nel giorno di Pasqua, facendo aumentare sensibilmente le temperature in modo particolare al Centro/Sud ma anche al Nord. La neve sulle Alpi sarà davvero molto abbondante tra domenica e lunedì, ma soltanto ad alta quota, oltre i 1.500 metri, seppur con accumuli davvero imponenti.

Nei prossimi giorni approfondiremo ulteriormente con tutti i dettagli.

