Allerta Meteo, 48 ore di maltempo da incubo: tempeste di sabbia e piogge alluvionali

Piogge alluvionali al Centro/Nord. Tempeste di sabbia al Sud. E’ questo, in estrema sintesi, lo scenario di forte maltempo che si prospetta sull’Italia per le prossime 48 ore. Una violenta perturbazione di origine atlantica, che rimarrà sempre ancorata ad un minimo barico sull’Irlanda meridionale che raggiungerà addirittura i 960hPa nella giornata di mercoledì 27 marzo, alimenterà fenomeni di maltempo particolarmente vari nel nostro Paese.

Le precipitazioni più intense e abbondanti colpiranno il Nord e le Regioni centrali tirreniche proprio nella giornata di mercoledì 27 marzo, quando è alto il rischio di pesanti alluvioni nelle Regioni settentrionali: Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria al mattino; Toscana, Lazio, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio.

Le temperature aumenteranno considerevolmente, tanto che sulle Alpi la neve cadrà soltanto oltre i 1.500/1.600 metri di altitudine; persino oltre i 1.800 metri al Nord/Est. Farà decisamente più caldo al Sud, dove le piogge saranno meno significative e le temperature lieviteranno oltre i +20°C in modo molto diffuso, con picchi addirittura vicini ai +25°C tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Ma l’elemento più caratteristico in assoluto sarà la sabbia del Sahara, che arriverà imponente già dalle prime ore di martedì 26 marzo rendendo desertica l’atmosfera del nostro Paese, almeno nel suo scenario, con grandi quantità di pulviscolo giallastro in sospensione sull’atmosfera.

Mercoledì la sabbia sarà ancor più intensa sulle Regioni del Sud, soprattutto tra Puglia, Sicilia e Calabria:

