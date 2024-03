L’allerta valanghe resta arancione in Piemonte

MeteoWeb

Oggi in Piemonte è in vigore l’allerta arancione per valanghe sulle Alpi e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico ed idraulico sui settori orientali della regione. Lo indica Arpa Piemonte, che segnala che la perturbazione che ha determinato precipitazioni intense nelle ultime ore si sposta verso est, determinando un’attenuazione ed un progressivo esaurimento dei fenomeni a partire dai settori sudoccidentali. Domani permarranno condizioni variabili, soprattutto al mattino, con qualche pioggia possibile sull’Appennino e nel Verbano, mentre martedì 12 marzo sarà caratterizzato da tempo stabile con un rinforzo della ventilazione nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali.

Per le prossime 36 ore, resta l’allerta valanghe: oggi arancione dalla Valchiusella al Toce e, a sud, nelle valli Tanaro, Varaita, Maira e Stura; gialla nelle valli Susa, Chisone, Pellice e Po. Per la giornata di domani, lunedì 11 marzo, l’allerta arancione per le valanghe resterà sulle montagne a nord, mentre sarà gialla dalla Val Susa alle vallate cuneesi e, per rischio idrogeologico, nella pianura settentrionale.

