Covid, Bassetti: “lockdown fu giusto solo i primi 3 mesi, dopo danni ingiustificabili”

Il 9 marzo 2020, l’Italia entrava in lockdown per proteggersi dal Covid. A distanza di 4 anni, Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive e tropicali del policlinico San Martino di Genova, critica la scelta del governo per il blocco prolungato imposto. “Io do un giudizio scientifico”, ha detto Bassetti nel corso dei lavori della Leopolda a Firenze. “Nei primi 2-3 mesi non si poteva fare altrimenti“, e dunque la chiusura è stata giusta, “ma sul resto anche no: il lockdown ha portato danni alla società civile, all’economia che sono ingiustificabili dal punto di vista scientifico“, ha aggiunto.

“Guardiamo i tre grandi provvedimenti che il Paese ha preso per combattere la pandemia, ovvero lockdown, mascherine e vaccini. Se vediamo il rapporto rischio-beneficio l’unico vero provvedimento con maggiori benefici è stato quello delle vaccinazioni“, ha affermato Bassetti.

