Fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna: alto rischio valanghe | FOTO

Pasqua sotto la neve in Valtellina e Valchiavenna, che si trovano sotto fitte nevicate a causa dell’ondata di maltempo che sta investendo il Nord. Pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate alle quote superiori ai 1200 metri con temperature al di sotto delle medie stagionali. Nelle località turistiche montane di Madesimo, Livigno, Aprica e Bormio, gli impianti sciistici sono aperti ma poco affollati per il meteo avverso, compreso la nebbia sui pendii innevati. Resta elevato il rischio valanghe sull’intero arco alpino lombardo per il mancato assestamento del nuovo manto nevoso.

