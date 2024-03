Gli USA all’Ucraina: “basta attacchi nel territorio della Russia”

MeteoWeb

Gli Stati Uniti hanno esortato l’Ucraina a fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe, avvertendo che gli attacchi dei droni rischiano di far salire i prezzi globali del petrolio e provocare ritorsioni.

I ripetuti avvertimenti di Washington sono stati consegnati agli alti funzionari del servizio di sicurezza statale ucraino, la SBU, e alla sua direzione dell’intelligence militare, nota come GUR, hanno detto le persone al Financial Times. Entrambe le unità di intelligence hanno costantemente ampliato i propri programmi di droni per colpire obiettivi russi su terra, mare e aria dall’inizio dell’invasione su vasta scala del Cremlino nel febbraio 2022.

Una persona ha affermato che la Casa Bianca è sempre più infastidita dagli sfacciati attacchi ucraini con droni che hanno colpito raffinerie di petrolio, terminali, depositi e impianti di stoccaggio in tutta la Russia occidentale, danneggiando la sua capacità di produzione di petrolio.

La Russia rimane uno dei più importanti esportatori di energia al mondo nonostante le sanzioni occidentali sul suo settore petrolifero e del gas. I prezzi del petrolio sono aumentati di circa il 15% quest’anno, a 85 dollari al barile, spingendo al rialzo i costi del carburante proprio mentre il presidente americano Joe Biden inizia la sua campagna per la rielezione.

Washington è anche preoccupata che, se l’Ucraina continua a colpire le strutture russe, comprese molte che si trovano a centinaia di miglia dal confine, la Russia potrebbe reagire attaccando le infrastrutture energetiche su cui fa affidamento l’Occidente. Ciò include l’oleodotto CPC che trasporta il petrolio dal Kazakistan attraverso la Russia al mercato globale. Aziende occidentali tra cui ExxonMobil e Chevron utilizzano l’oleodotto, che Mosca ha chiuso brevemente nel 2022.

“Non incoraggiamo né consentiamo attacchi all’interno della Russia”, ha detto un portavoce dell’NSC. La CIA ha rifiutato di commentare. A Kiev, un portavoce della SBU ha rifiutato di commentare. I funzionari del GUR e dell’ufficio di Zelenskyj non hanno risposto alle richieste di commento.

