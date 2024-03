Maltempo Basilicata, provinciale 14 Tinchi-Bernalda chiusa per la piena del fiume Basento

MeteoWeb

Dopo il maltempo degli ultimi giorni in Basilicata, la piena del fiume Basento ha effetti sulla circolazione stradale. Il Comune di Pisticci (Matera) rende noto che, da oggi e fino a nuova comunicazione, la strada provinciale 14 Tinchi-Bernalda, in località Torre Accio, in territorio di Pisticci, rimarrà chiusa al traffico. La chiusura è necessaria “a causa della piena del fiume Basento, che ha reso la strada non sicura per il transito dei veicoli. Si invitano pertanto tutti gli automobilisti a pianificare percorsi alternativi e a rispettare le disposizioni di sicurezza”, avvisa il Comune di Pisticci.

