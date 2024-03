Maltempo, equinozio di primavera con forti temporali pomeridiani in Sicilia

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nei bollettini dei giorni scorsi, forti temporali pomeridiani hanno colpito oggi – nel giorno dell’Equinozio di Primavera – l’estremo Sud Italia e in modo particolare la Sicilia. Proprio in Sicilia oggi pomeriggio sono caduti 9mm di pioggia a Fornazzo, 8mm a Lentini, 7mm al Rifugio Sapienza, 5mm a Giarre, Palagonia e Fleri, 4mm a Partanna e Pedara, 2mm a Zafferana Etnea, Enna e Francofonte, 1mm ad Acireale, Carlentini, Mazzarino e Nicolosi.

Non si tratta di valori pluviometrici esagerati, ma nelle zone interne si sono verificati nubifragi in modo particolarmente localizzato. In tarda mattinata e nel primo pomeriggio i fenomeni avevano interessato anche la Calabria meridionale, sulle Serre e in Aspromonte:

Clima completamente diverso al Centro/Nord, dove splende il sole e abbiamo temperature tipicamente primaverili con +23°C a Terni, +22°C a Firenze, Viterbo, Pisa, Guidonia e Cassino, +21°C a Roma, Napoli, Genova, Frosinone, Tivoli e Monterotondo.

Domani, giovedì 21 marzo, avremo ampie schiarite in tutt’Italia: piogge e temporali interesseranno esclusivamente l’area alpina, ma quasi esclusivamente all’estero, in Svizzera e Austria. Farà decisamente caldo al Nord con temperature oltre i +22/+23°C in Piemonte.

Dopodomani, venerdì 22, tornerà un po’ di maltempo al Sud con piogge e temporali soprattutto in Puglia, Basilicata e Calabria. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

