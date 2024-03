Maltempo, ancora frane in Toscana: colpita la strada regionale 306 a Marradi

MeteoWeb

Continuano a verificarsi frane in Toscana dopo il maltempo degli ultimi giorni. Una frana con un fronte di circa 15 metri è caduta sulla Strada regionale 306 a Marradi (Firenze), in via di Palazzuolo, nella Romagna Toscana. Sassi, terriccio e detriti hanno invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, ma anche la Polizia municipale e i Carabinieri: le verifiche sono in corso. Nei mesi scorsi, questa stessa zona è stata colpita anche da scosse di terremoto.

Frana taglia in due la Val Bisenzio

Nella serata di ieri, una frana ha bloccato la strada regionale 325 per Vaiano, in provincia di Prato, tagliando di fatto in due la Val Bisenzio. “Lavoriamo incessantemente per ripristinare la viabilità stradale, eliminando le rocce in bilico. Questa mattina, insieme al Sindaco di Vaiano Primo Bosi, mi sono recato sul posto per garantire il massimo impegno della Regione nel risolvere la situazione“, fa sapere il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social.

Già attivati i lavori per riparare la carreggiata, mettere in sicurezza la montagna e riaprire la strada ma i tempi per la riparazione e il ripristino della circolazione non sono brevi. Stamattina sopralluogo del Presidente della Provincia. “Stiamo spingendo con le lavorazioni almeno per riaprire al più presto la SR 325 in località La Pusignara”, ha detto Calamai. Sul posto la ditta incaricata dalla Provincia, i tecnici e i geologi.

“Stiamo facendo le verifiche con i geologi per capire quanto questa frana sia profonda e quanto sia a rischio il versante rispetto a nuove cadute di materiali e nuove frane – ha detto Calamai -. C’è una parte della frana stessa che è ancora in bilico e quindi sarà necessario fare un disgaggio, una sorta di disboscamento, su tutto il versante prima di decidere per altri eventuali interventi”. L’obiettivo è ricreare quanto prima le condizioni per riaprire la Strada 325 alla circolazione dei veicoli. Un primo obiettivo è “consentire ai cittadini della zona di poter raggiungere almeno agevolmente la frazione di Mercatale di Vernio”.

