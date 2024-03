Maltempo Lombardia, da stanotte oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Grande lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla Lombardia. Da stanotte portati a termine dalle squadre dei Vigili del Fuoco oltre 150 interventi di soccorso, la maggior parte di questi tra le province di Milano e Varese per allagamenti, taglio di piante pericolanti e rimozione di elementi pericolosi dalle sedi stradali. Al momento la situazione è in miglioramento, e restano da svolgere oltre 20 interventi su tutto il territorio regionale.

