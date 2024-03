Maltempo, forti nevicate in Trentino Alto Adige: disagi sulle strade

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che infuria sull’Italia non ha risparmiato il Trentino Alto Adige, colpito da pioggia battente a fondovalle e forti nevicate oltre i 1.300-1.500 metri. A Bolzano si è verificato un insolito acquazzone fuori stagione. I maggiori disagi alla circolazione sono stati registrati nella zona orientale del Trentino. Alcuni mezzi senza dotazione invernale hanno creato interruzioni alla circolazione sul Passo San Pellegrino.

Nel frattempo, la strada statale 45bis ‘Gardesana occidentale’ che collega Riva del Garda con Limone, resterà chiusa fino a giovedì 14 marzo. Sulla sede stradale è caduta una frana all’altezza della galleria ‘Casagranda’.

