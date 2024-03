Maltempo Piemonte: picchi di 130mm nell’Alessandrino, tanta neve in montagna | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha investito il Piemonte con forti nevicate in montagna e tanta pioggia in pianura. Ora le condizioni meteo stanno migliorando e appaiono le prime schiarite; tuttavia, le nevicate sopra i 1000-1100 metri di altitudine persisteranno nel nord della regione per tutta la giornata. I dati che sintetizzano questa giornata di maltempo in Piemonte sono oltre 100mm di pioggia nell’Alessandrino in 24 ore e fino a 85cm di neve fresca sulle Alpi Graie.

Nelle ultime 24 ore, le precipitazioni osservate sono state moderate e diffuse con quantitativi localmente elevati. Secondo i dati della rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), nelle ultime 24 ore il picco di pioggia è stato misurato a Fraconalto (Alessandria), con 134mm; a Capanne di Marcarolo e Piani di Carrega sono caduti 122mm. Nella fase più intensa della perturbazione, la quota neve ha raggiunto i 250-550 metri sul Nord Piemonte, imbiancando Domodossola, 600-900 metri sui settori occidentali e 400-600 metri su quelli meridionali. Arpa Piemonte segnala 330 centimetri di neve al suolo ai 2.820m s.l.m. di Macugnaga Passo del Moro.

Macugnana, in Piemonte, sepolta dalla neve

La situazione dei fiumi

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, gli aumenti maggiori dei livelli riguardano, a sud, la Bormida ad Alessandria e l’Orba a Basaluzzo (Alessandria), che hanno raggiunto la soglia di guardia, e lo Scrivia a Serravalle (Alessandria); a nord, i torrenti Agogna, Terdoppio Novarese e Cervo. Nel primo pomeriggio – spiega ancora Arpa – il Tanaro risultava in crescita a valle di Alessandria, il Po in debole crescita in tutte le sezioni, ad eccezione di San Sebastiano (Torino), dove l’aumento era più marcato.

Nelle prossime ore, si prevede il transito della piena, con valori in criticità ordinaria, per il Sesia a Palestro (Vercelli), per lo Scrivia a Guazzora (Alessandria) e per l’Orba a Basaluzzo e una successiva diminuzione dei livelli in serata. Per il Tanaro a Montecastello, a valle della confluenza con la Bormida, il colmo di piena sarà raggiunto nel pomeriggio di oggi, con valori che potrebbero avvicinarsi alla soglia di guardia. Per il Po, nelle sezioni di Valenza e Isola Sant’Antonio, nell’Alessandrino, a valle delle confluenze con Sesia e Tanaro, la piena transiterà tra la serata odierna e le prime ore di domani, con valori di criticità ordinaria.

Valanghe

Da questa mattina, sono stati osservati diffusi distacchi di grosse valanghe e in alcuni casi di dimensioni molto grandi, che si sono verificati già in corso di nevicata. Sui settori settentrionali e nordoccidentali, dove le nevicate sono state più intense, sono state segnalate diffuse interruzioni della viabilità. Il grado di pericolo valanghe per domani si manterrà 4-Forte su gran parte della regione con possibili ulteriori distacchi di grandi valanghe e localmente anche di dimensioni molto grandi.

Le previsioni meteo

Domani è attesa una giornata all’insegna della variabilità con possibili precipitazioni deboli e sparse sulle zone al confine con la Liguria e sul Verbano, mentre condizioni più stabili ritorneranno a partire da martedì grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale.

