Maltempo Piemonte: una trentina di strade chiuse

Sono una trentina le strade provinciali (e una statale) chiuse in Piemonte per il forte rischio di valanghe o per frane ed esondazioni di piccoli corsi d’acqua dovuti alla violenta ondata di maltempo in atto. Nel Torinese, la Protezione Civile e il personale del Comune di Noasca hanno fatto tornare indietro decine di automobilisti che oggi hanno tentato ugualmente di raggiungere Ceresole Reale, in valle Orco, sepolta dalla neve. Proprio sulle Alpi Graie in poche ore si sono accumulati 60-70 centimetri di neve fresca. Non sono previsti incrementi significativi delle portate dei fiumi, dove si registrano criticità ordinarie con livelli in diminuzione nelle prossime ore.

Al momento la chiusura di strade provinciali riguarda tutte le province, in particolare il Torinese e l’Alessandrino; nel Verbano-Cusio-Ossola è stato bloccato anche un tratto di una strada statale, a Formazza. Dalla Sala operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte, aperta fino alle ore 24, si comunica che sono chiuse le seguenti strade statali e provinciali: in provincia di Torino SP32 a Viù, SP48 a Valprato Soana, SP50 a Ceresole Reale, SP64 a Traversella, SP117 a Baldissero, SP247 a Corio, SP254 a Gravere; in provincia di Alessandria SP6 a Sala Monferrato, SP150 a Bosco Marengo, SP154 a Novi Ligure, SP225 a Melazzo, mentre la SP334 tra Acqui Terme e Melazzo è percorribile a senso unico alternato; in provincia di Asti la SP49A a Maretto; in provincia di Biella il sottopasso “Santo Stefano” sulla SS758; in provincia di Cuneo SP26 tra Paesana e Crissolo e SP301 dal km 3.700 (Diga Piastra); in provincia di Novara SS32Dir a Campagnola; in provincia di Vercelli SP299 a Piode (traffico consentito oggi dalle 15 alle 17); nella provincia del Verbano Cusio Ossola SP49 tra Artò e Boleto, SP74 a Goglio, SS659 a Formazza.

Allagamenti nell’Alessandrino

Vigili del Fuoco al lavoro per le piogge che dalla notte interessano la provincia di Alessandria. Dalla sala operativa provinciale fanno sapere di interventi per prosciugamenti a Serravalle Scrivia. Monitoraggio costante da parte della Protezione Civile, che segnala la chiusura della strada comunale Bassignana-Montecastello in località Fiondi, allagata in più punti. Acqua sulla Castelspina-Portanova, nell’Ovadese. Esondato il Rio Olbicella a Casal Cermelli, a pochi chilometri da Alessandria. Nel capoluogo di provincia attivate le pompe idrovore in via Genova nel sobborgo di Spinetta Marengo e alla periferia della città.

Frana a Vignole Borbera: alcune frazioni isolate

Frana, invece, sulla strada comunale Variano-Torre Ratti in territorio di Vignole Borbera; alcune frazioni sono isolate. Sopralluogo del presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino con il sindaco di Vignole Borbera: appena le condizioni meteo lo consentiranno, verranno sgombrati i detriti Frana anche sulla Gabiano-Cantavenna nel Monferrato Casalese. Nel Tortonese, chiuse le Provinciali 98 a Viguzzolo e 83 a Sale, dove sono anche straripati fossi invadendo la rete viaria minore.

