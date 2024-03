Maltempo Piemonte: grandine come neve a Cherasco, fulmine danneggia un campanile a Bruera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le alte temperature del pomeriggio, più tipiche di metà-fine maggio, in Piemonte sono alla base dei forti temporali che si sono sviluppati nella regione e nel resto del Nord Italia. Dopo le intense grandinate del pomeriggio, i fenomeni stanno continuando anche in serata, accompagnati da una notevole attività elettrica, vento e a locali nubifragi. La grandine continua a imbiancare diverse zone del Piemonte. In serata, la situazione più difficile si è registrata a Cherasco, nel Cuneese. La grandine è caduta così abbondante da sembrare neve mentre ricopriva strade e auto, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Anche l’autostrada è stata imbiancata.

Imbiancata anche Moncalieri, a sud di Torino, con disagi alla circolazione sulle strade anche sulla tangenziale Sud di Torino e sull’autostrada Torino-Savona.

Forte temporale con grandine a Cherasco (CN), autostrada imbiancata

Ma non è finita qui. Nel tardo pomeriggio, un fulmine ha colpito la piccola chiesa della frazione Bruera del Comune di Piscina, vicino Pinerolo, nel Torinese. Il fulmine ha danneggiato il campanile, con i detriti sparsi per strada.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.