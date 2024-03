Maltempo Piemonte: diverse strade chiuse per rischio valanghe nel Vercellese

MeteoWeb

Il maltempo si sta abbattendo sul Piemonte con tanta pioggia, neve in montagna e forte vento, e sta avendo effetti anche sulla viabilità a causa di allagamenti, smottamenti e valanghe. Il Comune di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, rende noto che per pericolo valanghe è stata disposta la chiusura della Strada comunale della Val Vogna da località Madonna delle Pose, della Strada comunale per l’ Acqua Bianca da frazione Merletti, della Pista Ciclopedonale tra il Ponte di Isolello e la località Schennine sulla sinistra orografica del Sesia, del Sentiero tra la località Zam Tachj e Frazione Ponte. Le chiusure saranno in vigore fino a tutta la giornata di domani, lunedì 1 aprile.

Il Comune sconsiglia qualunque attività all’aperto e la percorrenza di sentieri montani e sottolinea che il pericolo valanghe è di livello 4-forte con tendenza in aumento nella seconda parte di oggi e domani.

