Maltempo Puglia, grosso tornado nella zona di Otranto | FOTO e VIDEO

Piogge sparse su varie zone d’Italia oggi, soprattutto al Centro-Sud, dove non sono mancati anche temporali e grandine, come nel Salernitano. Temporali hanno colpito anche la Puglia, con grandinate in provincia di Taranto, come a Palagiano, e persino un tornado in provincia di Lecce. Le immagini postate sui social mostrano un cono dalle grandi dimensioni avvistato nella zona compresa tra Otranto e Uggiano la Chiesa. Sembra che il vortice si sia sviluppato in mare; non ci sono notizie al momento di un eventuale tocco sulla terraferma.

Le immagini del tornado al largo di Otranto

Ma sono diverse le trombe marine segnalate nel corso del pomeriggio sul basso Leccese adriatico: una è stata avvistata anche in località Guardiola nei pressi di Tricase.

Altra tromba marina nei pressi di Tricase

Un forte temporale con grandine ha colpito anche la località di Veglie, sempre in provincia di Lecce.

Intensa grandinata a Veglie, nel Leccese

Maltempo Puglia, grandine a Palagiano (TA)

