Violenta tempesta di sabbia in Mongolia: raffiche di oltre 100km/h e visibilità azzerata | VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di freddo ha investito la Mongolia oggi, sollevando sabbia e polvere. A Erenhot è stata registrata una raffica di 104km/h, mentre a Sunit la visibilità è scesa a 186 metri (foto seguente). Le immagini a corredo dell’articolo danno un’idea della potenza del vento e dell’intensità della tempesta di sabbia, che ha avvolto tutto in un’atmosfera arancione. Questa è la tempesta di sabbia più forte che abbia colpito la Cina quest’anno e anche Shanghai ne sarà colpita! Anche la Penisola coreana e il Giappone sono colpiti dalla polvere.

Anche in Italia, il trasporto di sabbia e polvere in atmosfera sta creando disagi, portando grandi quantità di sabbia al suolo a causa delle piogge in atto oppure rendendo i cieli lattiginosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.