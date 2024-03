Maltempo Piemonte, la pioggia porta tanta sabbia del Sahara al suolo in tutta la Regione | FOTO

MeteoWeb

La perturbazione che ha colpito il Piemonte nelle scorse ore è in fase di allontanamento e i fenomeni sono in attenuazione. Ma la neve è caduta abbondante sulle montagne della regione e si è spinta fino a bassa quota nell’Ossola. Il resto della regione è stato interessato dalle piogge, che hanno trasportato a terra la tantissima sabbia in arrivo dal Sahara che sta rendendo i cieli lattiginosi da Nord a Sud. Le immagini a corredo dell’articolo, che arrivano da Rivalta di Torino, alle porte del capoluogo piemontese, danno un’idea della quantità di sabbia presente in atmosfera, caduta al suolo con le piogge in tutto il Piemonte.

Nelle ultime 24 ore, nel Torinese sono caduti circa 20-30mm di pioggia: 31mm a Lanzo Torinese, 27mm a Verolengo, 26mm a Varisella, 25mm a Caluso, Corio, 23mm a Torino, 22mm a Pino Torinese, 21mm a Rivoli.

