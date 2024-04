Allerta Meteo, nuovo fronte freddo sull’Italia: tanta neve in arrivo al Centro/Sud

MeteoWeb

Il weekend inizia con l’ingresso di un nuovo nucleo freddo sull’Italia, e in modo particolare sulle Regioni Adriatiche centro/settentrionali, dopo una notte molto fredda in cui le temperature minime sono piombate su valori molto basse al Centro e al Sud dove il cielo sereno ha innescato il fenomeno dell’inversione termica. La colonnina di mercurio è piombata a 0°C a L’Aquila, Avezzano e Benevento, +1°C ad Avellino, +2°C a Garazzanise, +3°C ad Ascoli Piceno, +5°C a Cosenza, Caltanissetta e San Benedetto del Tronto, +6°C a Foggia e Barletta, +7°C a Bari, Catania, Siracusa e Ragusa, tutti valori molto bassi per questo periodo dell’anno.

Al Nord/Ovest, invece, imperversa un forte vento di favonio che supera i 70km/h in Piemonte e sta provocando danni diffusi nel torinese. Milano e Torino hanno raggiunto i +17°C questa mattina proprio grazie al foehn alpino.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà al Centro/Sud, in modo particolare nelle Regioni Adriatiche dove nel pomeriggio-sera di oggi avremo forti e abbondanti precipitazioni che stavolta saranno nevose a quote ben più basse rispetto ai giorni scorsi. La neve, infatti, scenderà addirittura fino ai 600–700 metri nella notte, e sarà molto abbondante in Abruzzo. Il maltempo interesserà in modo particolarmente intenso anche Marche, Umbria, Molise, Puglia, Campania, Lazio e Toscana.

Domani, domenica 21 aprile, il nuovo fronte freddo si sposterà al Sud con forti temporali sul Gargano e in Puglia e piogge e temporali anche nel basso Tirreno, a tratti intensi in Calabria:

Attenzione, poi, a lunedì 22: inizierà un nuovo brusco peggioramento al Nord con tanta neve fino a bassa quota su Alpi e Appennino settentrionale. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

