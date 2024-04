Maltempo, apice del peggioramento in Abruzzo: neve fino a 700 metri | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La perturbazione accompagnata da aria artica si sta spostando verso sud-est, interessando anche le regioni del Centro-Sud. Dopo le nevicate del weekend, la neve torna in Abruzzo, che oggi vive l’apice del nuovo peggioramento invernale. In Abruzzo, la neve sta scendendo fino a 700-800 metri, ossia a quote medio-basse per il periodo. Mentre una forte nevicata ha interessato Campotosto, fiocchi di neve sono scesi anche su Avezzano, a quota 700 metri, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nel pomeriggio, la quota si sta alzando, fino a raggiungere i 1300 metri circa.

Le temperature sono scese su valori molto bassi per il periodo, soprattutto nell’interno della regione. Le minime di questa mattina indicavano -1°C a Roccaraso, Rocca di Mezzo, Passo San Leonardo, +3°C all’Aquila, Avezzano, mentre sulla costa si sono raggiunti valori di +8-9°C.

Forte nevicata in autostrada nell'Aquilano

Autostrada sotto la neve nell'Aquilano

Neve in Abruzzo, fiocchi anche ad Avezzano

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.