Maltempo Calabria: temperature rigide e neve in montagna

Temperature invernali e al di sotto della media stagionale in Calabria, in netto cambiamento rispetto al caldo dei giorni scorsi. Le montagne calabresi e la Sila in particolare restano imbiancate dalla tanta neve caduta ieri. La pioggia ha lasciato spazio, quasi ovunque, a sprazzi di sole, pur prevalendo un forte vento su gran parte della regione. Secondo le previsioni, il termometro resterà sotto la media stagionale ancora per qualche giorno a conferma della instabilità che riguarda la gran parte dell’Italia.

