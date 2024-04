Maltempo, temporali al Centro-Nord: grandine e nubi Mammatus | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il weekend inizia all’insegna dell’instabilità grazie all’ingresso di un nuovo nucleo freddo che sta portando piogge, temporali ma anche neve a quote basse per il periodo. Piogge e temporali hanno colpito diverse zone d’Italia, soprattutto al Centro-Nord. Non sono mancate grandinate, come quella che ha colpito Grosseto, in Toscana, la pianura tra Modena, Bolognese e Ravennate, in Emilia Romagna, e alcune zone del Veneto.

Proprio in Veneto sono apparse delle splendide nubi Mammatus (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le nubi Mammatus sono così chiamate perché ricordano la forma delle mammelle. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si formano sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato.

La grandinata di oggi a Grosseto

In questo momento, forti temporali sono ancora in atto nell’Emilia Romagna sudorientale, mentre piogge colpiscono Abruzzo, Lazio meridionale, Puglia, Molise e in maniera isolata la Campania. Tra i dati pluviometrici più importanti di oggi (finora) in Italia, segnaliamo: 37mm a San Giovanni Valdarno, 26mm a Priverno, 24mm a Stimigliano, 21mm a Lavinio, 19mm a Santa Severa, 18mm a Lenola, 13mm a Siena, Appignano, 12mm all’Aquila.

In Abruzzo, nevica sui monti intorno i 1200-1300 metri ma la quota neve sarà in ulteriore calo nelle prossime ore. La neve, infatti, scenderà addirittura fino ai 600-700 metri nella notte, e sarà molto abbondante in Abruzzo. Domani, domenica 21 aprile, il nuovo fronte freddo si sposterà al Sud con forti temporali sul Gargano e in Puglia e piogge e temporali anche nel basso Tirreno, a tratti intensi in Calabria.

