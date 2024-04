Maltempo, torna la pioggia al Sud: oggi ancora picchi di +29°C ma da domani cambia tutto

MeteoWeb

Il maltempo è tornato oggi sull’Italia. Mentre al Nord l’arrivo di un fronte freddo ha provocato temporali, grandine e forte vento, al Sud sono tornare le piogge grazie ad un ciclone in risalita dal Maghreb. Piogge benefiche sono arrivate sull’assetata Sicilia, più abbondanti sul settore centrale dell’isola, ma piogge si registrano anche in Calabria, Puglia, Basilicata e sud della Campania.

Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi in Sicilia, segnaliamo: 30mm a Castelbuono, 26mm a Gangi, 25mm a Caltanissetta, 24mm a Pettineo, 22mm a Nicosia, 21mm a Bronte, 20mm a Enna, 19mm a Polizzi Generosa, Sclafani Bagni, 18mm a Petralia Sottana. In Calabria, spiccano i 18mm di pioggia caduti a Palmi (Reggio Calabria) e i 16mm a Morano Calabro (Cosenza). In Campania, le piogge più significative si sono concentrate nel Cilento: 41mm a Bosco, 37mm a Sapri, 32mm a Torraca, 28mm a Morigerati, 23mm a Vallo della Lucania.

Insieme alle piogge, al suolo è caduta anche sabbia dal Sahara, portata dai forti venti associati al ciclone. E in effetti, il clima è ancora “africano”, nel senso che le temperature restano ancora elevate, tanto che si registrano massime di +29°C a Foggia, Vieste, Barletta, Molfetta, +28°C a Cerignola, Bisceglie, Barcellona Pozzo di Gotto, +27°C a Bari, Termini Imerese, +26°C a Benevento, Patti, Torregrotta, +25°C a Palermo, Sciacca, +24°C a Caserta.

Il caldo ha però le ore contate: l’aria fredda che è già entrata al Nord-Est avanzerà anche verso il Centro-Sud nella giornata di domani, dando avvio ad un brusco cambio delle condizioni meteo. Sull’Italia, infatti, inizierà un lungo periodo fresco e instabile.

