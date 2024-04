Meteo Treviso, le previsioni per domani giovedì 11 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviso per Giovedì 11 Aprile mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina inizierà con nubi sparse, che si diraderanno nel corso della giornata per lasciare spazio a poche nuvole e un cielo parzialmente coperto nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 28-42%, con temperature che saliranno dai +12,4°C alle 09:00 fino a +20°C alle 11:00. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e direzione variabile da Nord a Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 99% intorno alle 13:00, con temperature che si manterranno intorno ai +21°C. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud Ovest, con una leggera intensificazione della brezza.

In serata, le nuvole si diraderanno e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 14-23%. Le temperature si manterranno intorno ai +15-17°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Aprile a Treviso indicano una giornata con un’alternanza di nubi sparse, poche nuvole e cielo parzialmente coperto. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Treviso.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Aprile a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.4° perc. +11.6° Assenti 7.1 NO max 9 Maestrale 75 % 1025 hPa 3 cielo coperto +11.4° perc. +10.5° Assenti 7.2 N max 7.6 Tramontana 76 % 1025 hPa 6 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 2.6 NNO max 3.5 Maestrale 72 % 1027 hPa 9 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° Assenti 2.7 E max 3.2 Levante 53 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +20.1° Assenti 1.3 O max 3.2 Ponente 45 % 1027 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.1° Assenti 4.4 OSO max 3.6 Libeccio 45 % 1026 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 9 ONO max 9.2 Maestrale 65 % 1027 hPa 21 poche nuvole +15.9° perc. +15.4° Assenti 7.2 N max 7.3 Tramontana 74 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.