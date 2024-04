Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Foggia indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +20,8°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà piacevole, oscillando intorno ai +20°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord Est con intensità variabile tra i 4,4 e i 6,5 km/h.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione di fresco intorno ai +20,3°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Est – Nord Est con raffiche fino a 8,8 km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 84%, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +9,4°C. Il vento sarà più moderato, proveniente da Sud – Sud Est con velocità tra i 5,6 e i 8,1 km/h.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Foggia indicano un generale mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai +21°C. Il vento sarà prevalentemente di brezza leggera, con direzione variabile tra Nord Est e Sud Est.

In conclusione, per Giovedì 4 Aprile a Foggia ci aspettiamo una giornata piacevole e primaverile, ideale per godersi le attività all’aperto. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo dei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +8.4° perc. +7.5° Assenti 6.7 O max 7.8 Ponente 83 % 1019 hPa 3 cielo sereno +7.9° perc. +6.8° Assenti 7.3 O max 8.2 Ponente 88 % 1020 hPa 6 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 7.3 O max 10.9 Ponente 77 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 7.5 NO max 7.1 Maestrale 52 % 1021 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +20° Assenti 4.4 NE max 6.5 Grecale 43 % 1020 hPa 15 cielo sereno +19.4° perc. +18.7° Assenti 14.7 E max 14.8 Levante 50 % 1019 hPa 18 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 11.1 ESE max 21 Scirocco 80 % 1020 hPa 21 nubi sparse +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.6 SSE max 7.1 Scirocco 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:28

