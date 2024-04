Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pescara per Giovedì 4 Aprile prevedono condizioni stabili e piuttosto gradevoli per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con cielo sereno o poche nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una leggera sensazione di fresco percepita. L’umidità sarà intorno al 55-60% e la pressione atmosferica stabile sui 1020hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con un lieve aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature massime raggiungeranno i +17°C, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità aumenterà leggermente fino al 60-65%.

In serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare a un leggero calo delle temperature. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere una sensazione di fresco. L’umidità si attesterà intorno al 75% con una pressione atmosferica stabile sui 1021hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Pescara indicano una giornata piacevole e primaverile, con temperature gradevoli e condizioni atmosferiche stabili. È consigliabile godersi una passeggiata all’aria aperta, approfittando del clima mite e della leggera brezza che accompagnerà la giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Pescara nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 5.3 O max 5.4 Ponente 67 % 1019 hPa 3 cielo sereno +12.1° perc. +11.1° Assenti 6.8 OSO max 6.2 Libeccio 67 % 1019 hPa 6 cielo sereno +12.8° perc. +11.8° Assenti 5.1 O max 5.4 Ponente 63 % 1020 hPa 9 cielo sereno +15.9° perc. +15° Assenti 6.4 NE max 4.1 Grecale 54 % 1021 hPa 12 cielo sereno +16.9° perc. +16.1° Assenti 12.1 E max 10.4 Levante 56 % 1020 hPa 15 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 12.4 E max 13.1 Levante 63 % 1019 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.6 ESE max 3.9 Scirocco 75 % 1021 hPa 21 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 8.6 SSO max 9.2 Libeccio 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.