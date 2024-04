Torna ad imbiancarsi l’Appennino: domani neve abbondante | FOTO

MeteoWeb

Con l’avanzata dell’aria fredda verso le regioni del Centro-Sud, ha iniziato a nevicare sull’Appennino centrale. Al momento, si tratta delle prime spolverate a quote sopra i 1400 metri che stanno imbiancando, per esempio, Passo Godi, Campo Imperatore e Rifugio Fioretti, in Abruzzo (vedi gallery scorrevole in alto). Notevole anche il calo delle temperature delle ultime 24 ore, con una diminuzione di 8-12°C rispetto alla giornata di ieri.

Le temperature diminuiranno ulteriormente nelle prossime ore, al punto che la neve sull’Appennino sarà abbondante oltre i 1500-1600 metri di altitudine. Già domani, giovedì 18 aprile, le nevicate saranno intense e abbondanti sull’Appennino centrale tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, oltre i 1400 metri di altitudine, localmente anche più in basso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.