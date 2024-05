Allerta Meteo, forte maltempo anche la prossima settimana: piogge torrenziali e fenomeni estremi

MeteoWeb

Maltempo senza sosta sull’Italia anche la prossima settimana. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli prospettano uno scenario meteorologico estremo persistente sul nostro Paese anche tra 13 e 20 maggio, in modo particolare (ma non solo) sulle Regioni del Nord. Un’altra vasta, estesa e stazionaria perturbazione atlantica posizionata tra Irlanda e Bretagna alimenterà un flusso caldo-umido nel Mediterraneo centrale e quindi un’area di convergenza molto pericolosa a ridosso delle Alpi.

Proprio l’area alpina sarà la più esposta ai fenomeni meteo estremi, che inizieranno già lunedì 13 maggio e poi si intensificheranno martedì 14 e mercoledì 15. Avremo ogni giorno forti temporali che provocheranno violenti nubifragi, piogge torrenziali e fenomeni meteo estremi con grandine e inondazioni. Anche al Centro/Sud avremo instabilità diffusa con temporali, fronti freddi che si alterneranno a risalite calde prefrontali cariche di nubi di sabbia giallastra proveniente dal Sahara.

Nei prossimi bollettini meteo di MeteoWeb, tutti gli aggiornamenti giorno per giorno e Regione per Regione. La primavera continua – anche quest’anno – nel segno del maltempo.

