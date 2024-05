Allerta Meteo giovedì 16, il maltempo si sposta al Nord/Est: mappe terribili per altre 36 ore

MeteoWeb

La giornata di giovedì 15 maggio si conclude con dati pluviometrici di portata storica nell’Italia del Nord, e in modo particolare in Lombardia dove in Brianza abbiamo un record di oltre 400mm giornalieri, un quantitativo idrico davvero incredibile. Molte altre località hanno superato i 180mm di pioggia giornaliere in pianura, dove questi accumuli sono molto rari. Grandi piogge anche nell’alto Piemonte e, in serata, sul Veneto pedemontano.

Di seguito tutti i dati pluviometrici giornalieri di giovedì 15 Regione per Regione:

Lombardia: 418mm a Nova Milanese, 227mm a Vignate, 187mm a Lodi, 184mm a Vedano al Lambro, 182mm a Carnate, 172mm a Busnago, 164mm a Cassano d’Adda, 152mm a Osnago, 150mm a Vimodrone, 148mm ad Arosio e Cugliate Fabiasco, 141mm a Correzzana, 139mm a Lissone, 133mm a Castronno, 129mm a Gorgonzola, 128mm a Varese e Gallarate, 121mm a Seregno, 120mm a Moltrasio, 118mm a Rovagnasco di Segrate, 117mm a Milano Lambrate, 114mm a Treviglio, 111mm a Corsico, 110mm a Cesate, 109mm a Montorfano, 106mm a Cantù, 104mm a Mariano Comense e Gaggiano.

Veneto: 206mm a Brustolè (Velo d’Astico), 186mm a Valli del Pasubio, 178mm a Schio, 145mm al Passo Pian Delle Fugazze, 135mm a San Giovanni Ilarione, 134mm a Tonezza del Cimone, 132mm a Cagnano, Lusiana e Chiampo, 126mm a Longare, 125mm a Cologna Veneta, 115mm a Caldogno, 102mm ad Asiago, 97mm a Sarcedo, 96mm a Zané, 74mm a Padova.

Piemonte: 167mm a Someraro, 145mm a Verbania, 135mm a Varallo Pombia, 114mm a Cameri, 111mm a Omegna, 104mm a Cannobio, 97mm a Novara, 92mm a Cursolo, 58mm a Domodossola, 56mm a Torino.

Emilia Romagna: 111mm a San Nicolò Trebbia, 105mm ad Alseno, 92mm a Muradolo di Caorso, 61mm a Lugo, 57mm a Soragna, 55mm a Bacedasco Alto, 43mm a Piacenza, Solarolo e San Romualdo, 40mm a Novi di Modena, 34mm a Masiera di Bagnacavallo, Castel Guelfo di Bologna e Medesano, 32mm a Fidenza, 31mm a Sesto Imolese.

Allerta Meteo per giovedì 16 maggio

Nella giornata di giovedì 16 maggio il maltempo continuerà a flagellare il Nord, spostandosi al Nord/Est: saranno 24 ore di piogge alluvionali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma continuerà a piovere in modo incessante anche in Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Attenzione ai temporali pomeridiani anche su Toscana, Marche e Umbria.

E’ alto il rischio di nuove pesanti alluvioni proprio al Nord/Est.

PRETEMP dirama una previsione di livello 2 (pericolosità) per la giornata di giovedì 16in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia meridionale ed Emilia-Romagna settentrionale. PRETEMP aggiunge: “Nelle zone a livello 2 di pericolosità si avranno le condizioni per grandinate fino a medie dimensioni (4-5cm), forti piogge concentrate e non si esclude della tornadogenesi specie tra Emilia Romagna e basso Veneto; marginalmente saranno possibili intense raffiche di vento lineari“.

“Nella notte e durante la prima parte della mattinata un forte temporale autorigenerante porterà accumuli consistenti tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia con alto rischio allagamenti e esondazioni (area 3) specialmente su veneziano, pordenonese e udinese sino alla costa. Nuclei più diffusi si svilupperanno su Emilia occidentale e Lombardia con nuovi accumuli importanti nuovamente nell’area messa sotto torchio nella giornata odierna (milanese lodigiano ecc) per questo motivo è stato emesso il livello 3, viste le condizioni di partenza” specificano gli esperti di Zena Storm Chaser.

