L’aurora accende il cielo dell’isola di Pag: panorama mozzafiato dalla Croazia

L’aurora polare della scorsa notte ha lasciato il mondo a bocca aperta, da Canada e USA fino al Messico, dal Nord Europa a Malta, e fino in Nuova Zelanda nell’emisfero meridionale, è stato un tripudio di panorami mozzafiato. Lo spettacolo dell’aurora della notte scorsa, infatti, probabilmente è stato il più grande dell’era moderna e le immagini da diverse zone del mondo non smettono di sorprendere. Spettacolare la foto scattata dal fotografo Danijel Palčić, che ha immortalato l’aurora sopra Pag, isola della Croazia nel Mare Adriatico. Il cielo si è tinto di varie sfumature, dal rosso al viola, dal verde al blu, nella splendida cornice dell’isola croata. Una foto davvero straordinaria.

“Chiunque guardasse a nord ieri sera potrebbe essere stato testimone di un momento storico. La prima ondata è stata intorno alle 22, la seconda e secondo me la più bella intorno a mezzanotte e la terza intorno alle 3. Stasera c’è una grande possibilità che appaia l’aurora boreale, quindi chi non l’ha vista ieri avrà l’opportunità di vederla, magari anche stasera”, ha scritto il fotografo in un post su Facebook a corredo del suo magnifico scatto.

