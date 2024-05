Maltempo: Funnel Cloud nel Grossetano e a Roma, colpita di nuovo dalla grandine | FOTO

MeteoWeb

La perturbazione che ieri ha determinato forte maltempo ha lasciato anche per oggi spiccata instabilità sull’Italia, con rovesci e temporali soprattutto al Centro e in parte del Sud. Dopo i due tornado di ieri in Lombardia e Veneto, anche oggi si verificano fenomeni vorticosi in Italia. Questa volta succede in Toscana e Lazio. Un grosso Funnel Cloud (o nube ad imbuto) si è formato nel Grossetano. Il vortice potrebbe aver toccato terra, anche se non ne abbiamo la certezza, e quindi si potrebbe parlare a tutti gli effetti di tornado.

Un altro Funnel Cloud è stato avvistato su Roma. Il Funnel Cloud è un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo. Un’altra grandinata, inoltre, ha colpito la Capitale all’ora di pranzo oggi, dopo quella violenta di ieri sera che ha provocato anche chicchi di dimensioni medie. Finora oggi su Roma sono caduti 15-18mm di pioggia a seconda delle zone, mentre sono 39 i millimetri di pioggia caduti a Roma Vigne Nuove, 24mm a Roma Est e Roma Bufalotta, 19mm a Roma Prenestina Cocconi. Segnaliamo anche i 52mm caduti a Lariano e i 39mm a Rocca di Pappa. Accumuli massimi (parziali) sui 30-40mm nel Frusinate.

