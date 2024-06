Maltempo Emilia Romagna, nubifragi sull’Appennino modenese: allagamenti e smottamenti a Palagano | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani stanno colpendo l’Emilia Romagna, causando problemi soprattutto nell’Appennino modenese. Qui, infatti, si sono verificati nubifragi che hanno fatto tracimare fossi e canali. La situazione più difficile a Palagano, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Fabio Braglia, Presidente della provincia di Modena e sindaco di Palagano, rende noto sui social che il nubifragio ha creato “grossi problemi su due vie comunali via Riolo e via Palazzo Pierotti e diversi smottamenti dai campi adiacenti. Stanno intervenendo Vigili del Fuoco, operai del comune di Palagano ed abbiamo attivato anche una ditta in supporto. Disagi anche a Savoniero dove hanno tracimato diversi fossi e canali”, ha spiegato il primo cittadino.

“È un disastro qui, tra la grandine e l’enorme quantità di acqua caduta”, afferma Braglia. “I fossi sono tracimati, a Savoniero e a Lama di Monchio ma il ‘grosso’ è a Palagano capoluogo. È venuto giù parte del versante dei campi, strade allagate, abbiamo aperto il Coc. Gli operai del comune e delle ditte sono tutti al lavoro e a loro si aggiungono come volontari dei cittadini che ci stanno dando una grossa mano. Sono presenti anche i Vigili del Fuoco di Frassinoro e i Carabinieri di Montefiorino. Nei borghi si va casa per casa per sentire se hanno bisogno”.

Questi allagamenti e smottamenti arrivano una decina di giorni dopo la violenta ondata di maltempo che aveva causato danni, oltre alla chiusura delle scuole, nella zona di Vignola e Savignano.

Forti piogge anche nel Reggiano, dove finora sono caduti 32mm a Novellara e Novi di Modena.

