Maltempo Puglia, supercella nel Foggiano: tamponamento a catena a causa di una violenta grandinata | FOTO e VIDEO

Festa della Repubblica caratterizzata dal maltempo sull’Italia. Oltre alle regioni del Nord, forti temporali hanno colpito anche la Puglia nel pomeriggio. In particolare, nel Foggiano si è formata anche una supercella responsabile di un’intensa grandinata che ha imbiancato il paesaggio. La pesante grandinata ha avuto effetti anche sulla circolazione stradale, provocando un tamponamento a catena sulla statale 16 all’altezza di Ordona. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano numerose vetture coinvolte, ma non sembrano esserci feriti gravi. La strada appare imbiancata da un notevole strato di grandine, con chicchi anche dalle dimensioni di nocciole o noci.

Sul fronte piogge, i temporali hanno scaricato 18mm a Borgo Celano, 13mm a Lucera e San Ferdinando di Puglia, 12mm a Cerignola.

Tamponamento a catena a causa di una violenta grandinata nel Foggianp

Le condizioni della statale 16 verso Foggia dopo la violenta grandinata

