Maltempo in Austria, disastrosa alluvione nella Stiria | VIDEO

Una disastrosa alluvione ha colpito l’Austria nel tardo pomeriggio di oggi, a causa dei forti temporali generati da violentissime supercelle tali da provocare venti impetuosi e piogge torrenziali. La Regione più colpita è stata quella della Stiria, con numerose località colpite da un vero e proprio disastro intorno il capoluogo Graz. Tra le località più colpite in assoluto c’è Deutschfeistritz, nel distretto di Graz-Umgebung.

Nella vicina Sankt Radegund bei Graz sono caduti 85mm di pioggia in poche ore. Tra i principali dati pluviometrici anche 49mm a Schöckl e 27mm a Krumbach. Notevolissimi anche i 97km/h di raffica misurati dall’anemometro dell’Aeroporto di Innsbruck.

Domani fenomeni analoghi colpiranno il Nord Italia.

