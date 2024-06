Maltempo, iniziano i problemi in Valle d’Aosta: esonda torrente ad Ayas

MeteoWeb

Il maltempo inizia a creare problemi al Nord-Ovest, dove forti temporali si stanno abbattendo tra Piemonte e Valle d’Aosta e andranno intensificandosi nel corso della serata e della notte. La zona più colpita della Valle d’Aosta è quella meridionale: i Vigili del Fuoco hanno già realizzato finora una dozzina di interventi dovuti al maltempo.

Risolta una situazione problematica nel comune di Arnad, a Echallod, per via di un allagamento. Si registra al momento anche l’esondazione di un torrente ad Ayas, in frazione Magnéaz, a causa dell’ostruzione di una tubazione. Sul posto sta intervenendo l’amministrazione comunale.

In poco meno di due ore, i Vigili del Fuoco hanno gestito e processato circa 25 chiamate di emergenza. Per questo, è stato necessario attivare una terza postazione di risposta alle chiamate presso la sala operativa in corso Ivrea ad Aosta.

