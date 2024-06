Il meteo condiziona le Elezioni Europee? I dati dell’affluenza alle urne alle 23 e le previsioni per domenica

MeteoWeb

C’è anche lo zampino delle condizioni meteorologiche nell’andamento dell’affluenza alle urne alle elezioni europee di oggi e domani in Italia. In base ai rilevamenti delle ore 23:00, infatti, l’affluenza alle urne è stata decisamente elevata nelle zone del Paese in cui il tempo è stato brutto, mentre al contrario sono andate a votare molte meno persone laddove è stata una giornata di sole (al Centro/Sud).

In realtà, però, non è possibile quantificare con precisione scientifica l’effetto delle condizioni meteo sul voto: la Regione con l’affluenza più alta è stato il Piemonte, la più colpita dal maltempo di oggi ma anche l’unica in cui si vota oltre che per le europee anche per le Regionali. Affluenza elevata anche a Firenze, Perugia e Bari, dove le condizioni meteo sono state favorevoli e soleggiate ma si vota per le Comunali. Molto probabilmente il voto è condizionato da altri fattori rispetto alle condizioni del tempo: non vorremmo davvero pensare che la scelta su una decisione così fondamentale per una democrazia, e cioè se andare o meno a votare, ad esprimere la propria opinione sui fondamenti della società, possa davvero dipendere dal tempo che fa.

Affluenza Elezioni Europee ore 23:00

Dato nazionale: 14,66%

Circoscrizioni:

Nord Ovest: 16,81%

Nord Est: 15,61%

Centro: 16,36%

Sud: 12,54%

Isole: 9,73%

Regioni:

Toscana: 18,77%

Piemonte: 18,18%

Emilia Romagna: 18,15%

Umbria: 17,53%

Lombardia: 16,36%

Liguria: 15,94%

Marche: 15,27%

Veneto: 14,52%

Lazio: 14,28%

Friuli Venezia Giulia: 13,76%

Puglia: 13,71%

Molise 13,45%

Basilicata: 12,65%

Abruzzo: 11,99%

Campania: 11,49%

Valle d’Aosta: 11,33%

Calabria: 10,91%

Trentino Alto Adige: 10,32%

Sicilia: 9,42%

Sardegna: 7,97%

Le previsioni meteo per domani

In ogni caso domani, domenica 9 giugno, con le urne aperte dalle 7 alle 23, il tempo sarà pessimo su tutto il Nord e buona parte del Centro, mentre rimarrà buono e caldo al Sud, seppur con tanta sabbia del Sahara in sospensione nell’atmosfera.

