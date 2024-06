Meteo Perugia, le previsioni per domani giovedì 20 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 20 Giugno a Perugia indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 29,6°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore a causa di una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature aumenteranno fino a toccare i 32,6°C intorno alle 11:00, con una percezione di caldo di 32,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 9,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35% e la pressione atmosferica resterà stabile sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto con una copertura nuvolosa che si attenuerà leggermente, arrivando al 74%. Le temperature massime si attesteranno sui 33,5°C intorno alle 13:00, con una percezione di caldo di 33,6°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 11,3km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 35% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1017hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 54%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a 24,9°C intorno alle 19:00, con una percezione di caldo di 25,2°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 7,2km/h. L’umidità aumenterà al 66% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia per Giovedì 20 Giugno indicano una giornata con cielo coperto al mattino, con possibili schiarite nel pomeriggio e serata. Le temperature massime saranno intorno ai 33,5°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est con intensità variabile. L’umidità aumenterà nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Perugia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 20 Giugno a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 1.9 SE max 2.5 Scirocco 60 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 4 E max 3.8 Levante 62 % 1018 hPa 6 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 3.1 NE max 3.6 Grecale 54 % 1018 hPa 9 cielo coperto +29.6° perc. +29.2° Assenti 5.9 NNE max 7.4 Grecale 40 % 1018 hPa 12 cielo coperto +33.4° perc. +33.2° Assenti 10.7 NE max 11.6 Grecale 34 % 1018 hPa 15 nubi sparse +33.2° perc. +33.7° Assenti 13.6 ENE max 14.2 Grecale 38 % 1016 hPa 18 nubi sparse +27.7° perc. +29.2° Assenti 8.4 NE max 8.6 Grecale 62 % 1017 hPa 21 nubi sparse +22.6° perc. +22.7° Assenti 6.1 ENE max 5.7 Grecale 71 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.