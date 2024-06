Natisone, il maltempo non ferma le ricerche di Cristian: attesi i sommozzatori

MeteoWeb

Proseguono le ricerche di Cristian Molnar, il ragazzo di 25 anni disperso nella piena del Natisone da dodici giorni. Oggi, nonostante il maltempo che è tornato ad abbattersi sul Friuli Venezia Giulia, l’attività da parte dei Vigili del Fuoco e delle squadre della Protezione Civile non si è fermata. I soccorsi possono regolarmente contare su un dispiegamento di circa 60 persone, tra Vigili del Fuoco e volontari di varie squadre comunali della zona. “Stamattina il fiume era in mezza piena – ha fatto sapere tramite Facebook il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata – ma nel pomeriggio dovrebbe tornare ispezionabile anche dai sub. Non sappiamo come ringraziare questo esercito silenzioso e instancabile che sta cercando, in ogni modo, di restituire il corpo di Cristian alla propria famiglia”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.