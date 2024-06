Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani sabato 22 giugno

MeteoWeb

Sabato 22 Giugno a Treviso si prospetta una giornata con previsioni meteo variegate. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma nel corso delle ore sono attese precipitazioni leggere che potrebbero persistere fino al pomeriggio. Durante la sera, la pioggia potrebbe intensificarsi, portando a una copertura nuvolosa più consistente.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 18%. Le precipitazioni leggere potrebbero iniziare a manifestarsi già dalle prime ore del mattino, con una intensità che aumenterà gradualmente.

Durante il pomeriggio, le previsioni indicano un aumento della probabilità di pioggia, che potrebbe raggiungere il 27%. Le temperature si manterranno stabili, con precipitazioni leggere che accompagneranno il clima della città.

La situazione meteorologica nella sera sarà caratterizzata da un aumento delle precipitazioni, con una probabilità che potrebbe arrivare fino al 50%. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, ma l’umidità nell’aria sarà piuttosto elevata.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Treviso, è consigliabile tenersi informati sugli aggiornamenti relativi alle condizioni atmosferiche, in particolare per quanto riguarda la giornata di domani, Domenica 23 Giugno, che potrebbe presentare delle variazioni rispetto a Sabato.

Tutti i dati meteo di Sabato 22 Giugno a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.7° perc. +21.2° prob. 53 % 3.7 NNE max 4.2 Grecale 91 % 1010 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.8° Assenti 4.8 NNO max 6.3 Maestrale 91 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 3.1 N max 5 Tramontana 81 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +25.1° perc. +25.6° 0.38 mm 7.6 ENE max 9.9 Grecale 73 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +26.8° perc. +28.2° 0.44 mm 5.1 ESE max 7.8 Scirocco 65 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +27.5° perc. +28.6° 0.17 mm 0.3 S max 4.2 Ostro 58 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +24.6° perc. +25° 0.4 mm 4.4 ENE max 7.6 Grecale 73 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.47 mm 7.6 E max 9.6 Levante 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:22 e tramonta alle ore 21:04

