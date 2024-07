Maltempo Piemonte, disastro a San Benigno Canavese: “non uscite” | FOTO

MeteoWeb

Il Comune di San Benigno Canavese ha pubblicato un aggiornamento sul maltempo che nel tardo pomeriggio ha colpito il territorio. “Il maltempo ha provocato la caduta di diversi alberi. Alcune strade sono chiuse. Prestare la massima attenzione e non uscire se non strettamente necessario. SP87 prossima alla riapertura” si legge nell’informazione, corredata dalle fotografie a corredo dell’articolo.

